Bonn feiert die Kirschblüte: Wer sie sehen will, muss sich aber sputen

Bonn - Seit Ostern strahlt die Kirschblüte in Bonn in voller Pracht - an diesem Wochenende werden bei schönem Wetter und zusätzlichen Veranstaltungen wieder Tausende Besucher in der Altstadt erwartet.

In Bonn können sich die Besucher nicht nur über die Kirschblüte freuen, sondern auch auf einen Haustürflohmarkt und ein Streetfood-Festival. © Benjamin Westhoff/dpa

Unter dem pinkfarbenen Blütendach lädt ein Haustürflohmarkt heute zum Bummeln ein. In mehreren Straßen bieten vor allem Anwohner Trödel und Schnäppchen an.

An diesem Wochenende gibt es zudem ein Streetfood-Festival mit Köstlichkeiten aus aller Welt.

Die Straßen in der Altstadt sind für Autos gesperrt - Auswärtige sollten nach Angaben der Stadt besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt hat sich über die Jahre zu einem Touristenmagneten entwickelt und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Die japanischen Nelkenkirschen wurden in den 1980er-Jahren auf beiden Seiten der engen Altstadtstraßen gepflanzt und sind inzwischen so groß, dass die Blütenzweige ein rosafarbenes Dach bilden.