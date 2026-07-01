Brechdurchfall-Welle nach Freibad-Besuch: Neue Spur führt zu Noroviren

Ennigerloh (NRW) - Nach der Häufung von Magen-Darm-Infekten bei Kindern nach einem Besuch im Naturbad im Kreis Warendorf gibt es Hinweise auf Noroviren.

Nach dem Besuch eines Naturbads im Kreis Warendorf im NRW erkrankten rund 50 Kinder an teils heftigem Brechdurchfall. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Klinik habe dem Kreisgesundheitsamt mitgeteilt, dass bei einzelnen der erkrankten Kinder das Norovirus festgestellt worden sei, sagte ein Sprecher des Kreises. Es handele sich aber nur um eine geringe Zahl vorliegender Proben und Befunde.

Das Ergebnis der Wasserprobe aus dem weiterhin geschlossenen Naturbad in Ennigerloh stehe weiterhin aus. "Es ist damit weiterhin unklar, ob die Erkrankungen mit dem Besuch im Naturbad in Zusammenhang stehen", so der Sprecher.

Noroviren sind eine der häufigsten Ursachen für akute Magen-Darm-Infektionen. Sie sind hochansteckend und verbreiten sich rasend schnell.

Die Viren können von Mensch zu Mensch oder etwa durch verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

