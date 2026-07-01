Kaufvertrag schon unterzeichnet: Microsoft baut viertes KI-Rechenzentrum in NRW

Grevenbroich - Microsoft baut seine milliardenschweren Investitionen in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Der US-Techkonzern plant ein viertes KI-Rechenzentrum in Grevenbroich im Rheinischen Revier.

Microsoft plant in Grevenbroich ein weiteres KI-Rechenzentrum. Der neue Standort könnte Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen. © Sven Hoppe/dpa

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde bereits ein Kaufvertrag für das Grundstück unterzeichnet. Die Umsetzung hängt allerdings noch von der Baugenehmigung ab. Läuft alles nach Plan, könnte das Rechenzentrum Anfang der 2030er Jahre den Betrieb aufnehmen.

Wie viel Microsoft in den neuen Standort investiert, ist bislang offen. Für die drei bereits angekündigten Rechenzentren in Bedburg, Bergheim und Elsdorf hatte der Konzern 2024 insgesamt 3,2 Milliarden Euro zugesagt.

Ein Teil des Geldes fließt allerdings auch in den Ausbau eines bestehenden Standorts in Frankfurt sowie in Schulungsprogramme zum Thema Künstliche Intelligenz.

Grund für den Ausbau ist die steigende Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentren. Microsoft sieht dabei vor allem Unternehmen aus NRW als mögliche Kunden.