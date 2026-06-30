Auf der Jagd nach guten Fotos: So viel Kohle haben Hendrik Wüst und Kollegen für Aufnahmen ausgegeben

Düsseldorf - Nicht nur "Insta-Präsident" Hendrik Wüst (50) gibt bei seiner Arbeit Geld für Fotos und Videos aus. Auch diese Politikerinnen und Politiker greifen für gut in Szene gesetzte Momentaufnahmen ordentlich in die Tasche.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) hat im Vorjahr fast 80.000 Euro für Fotos und Videos ausgegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Fotos und Videos von Wüst hat die Staatskanzlei 2025 nach eigenen Angaben 79.778,97 Euro ausgegeben - das waren etwa 6000 Euro weniger als 2024.

So hohe Kosten hat tatsächlich kein Ministerium. An der Spitze der Ressorts liegt aber mit Abstand Wissenschaftsministerin Ina Brandes (48, CDU).

Laut einem Sprecher beliefen sich bei Brandes die Kosten im vergangenen Jahr auf 63.882,02 Euro. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 32.742,85 Euro, wurden für Video-Grußworte aufgewendet.

Wie aus einer Aufstellung des Brandes-Ministeriums auf eine Anfrage der AfD im Landtag zu lesen ist, kostete jedes einzelne Videogrußwort 1386,35 Euro.

2024 gab das Haus von Brandes mit 40.001,33 Euro noch deutlich weniger für Fotos und Videos aus, auch dabei ging mehr als die Hälfte (28.078,05 Euro) für Video-Grußworte weg, die laut dem Sprecher "auf expliziten Wunsch der einladenden Einrichtungen/Institutionen erstellt wurden".