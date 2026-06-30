Saison der Open-Air-Kinos gestartet: Das sind die besten Optionen in Köln und Düsseldorf
Von Carina Carvalho-Hagen
Düsseldorf - Auf die Filme, fertig, los! In Nordrhein-Westfalen ist die Freiluftkino-Saison in vollem Gange.
Die Freiluftkino-Saison hat inzwischen auch in NRW begonnen und lockt nicht nur mit einer abwechslungsreichen Filmauswahl, sondern auch mit gastronomischen Angeboten und Zusatzprogramm.
Die Vorstellungen laufen wetterunabhängig - gegebenenfalls sollten Kinofans also wetterfeste Kleidung einpacken.
Am Kölner Rheinauhafen läuft seit dem 11. Juni das Programm des Naturstrom Open-Air-Kinos. Einlass ist immer ab 19 Uhr, gefolgt von einem Vorprogramm. Die Filmvorführungen richten sich nach dem Sonnenuntergang. Snacks und Getränke gibt es an der Bar vor Ort, für den größeren Hunger einen Imbiss.
Auch die Spiele der DFB-Elf bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada wurden hier gezeigt. Tickets (12 Euro) gibt es sowohl auf der Homepage als auch an der Abendkasse.
Das Programm des Open-Air-Kinos im Biergarten VierLinden in Düsseldorf zeigt seit dem 12. Juni bis zum 5. September seine erfolgreichsten Filme der vergangenen Saison.
Eigene Verpflegung kann mitgebracht oder beim Lieferservice vor Ort bestellt werden.
Ausgenommen sind Getränke, die vor Ort gekauft werden müssen. Einlass ist immer um 19.00 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit. Ebenso wir im Kölner Rheinauhafen sind die Tickets auch hier für 12 Euro käuflich.
Das Alltours Kino schlägt vom 30. Juli bis zum 6. September im Rheinpark Düsseldorf - direkt am Rheinufer - auf. Hier sind die Tickets im Vergleich etwas günstiger und kosten 10,40 Euro.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa