Datum fix! NRW-Landtagswahl findet 2027 an diesem Tag statt

Düsseldorf - Das Datum steht, es kann gewählt werden! Die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird Ende April 2027 stattfinden.

Am 25. April 2027 ist Nordrhein-Westfalen wieder dazu aufgerufen einen neuen Landtag zu wählen. © Fabian Strauch/dpa

Auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul (73) hat das Landeskabinett die Wahl auf den 25. April gelegt.

Die aktuelle Wahlperiode des Landtags begann am 1. Juni 2022 und endet rechnerisch mit Ablauf des 31. Mai 2027. Die Neuwahl hat nach der Landesverfassung im letzten Vierteljahr der Wahlperiode zu erfolgen.

Bei der letzten Landtagswahl 2022 waren rund 13 Millionen Menschen wahlberechtigt. 2027 werden es noch einmal mehr sein, denn erstmals darf man schon ab 16 Jahren zur Wahl gehen.