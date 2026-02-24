Explosion vor Wohnhaus in Bonn: Ermittler bitten um Hinweise
Bonn - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Celsiusstraße in Bonn kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer mysteriösen Explosion. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Anwohner alarmierten gegen 3.30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie den lauten Knall gehört hatten.
Vor Ort stellten die Beamten Schäden an der Glasfront eines Firmenbüros und an der Eingangstür des Hauses fest.
Der Bereich wurde sofort abgesperrt, die Spurensicherung aufgenommen und eine Fahndung gestartet.
Bislang verlief die Suche nach Tatverdächtigen jedoch ohne Erfolg.
Sprengmittel wurden vor Ort keine gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.
Die Bonner Kripo bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa