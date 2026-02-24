Explosion vor Wohnhaus in Bonn: Ermittler bitten um Hinweise

Bonn - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Celsiusstraße in Bonn kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer mysteriösen Explosion. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach der nächtlichen Explosion in Bonn-Brüser Berg ermittelt die Polizei und bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Anwohner alarmierten gegen 3.30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie den lauten Knall gehört hatten.

Vor Ort stellten die Beamten Schäden an der Glasfront eines Firmenbüros und an der Eingangstür des Hauses fest.

Der Bereich wurde sofort abgesperrt, die Spurensicherung aufgenommen und eine Fahndung gestartet.

Bislang verlief die Suche nach Tatverdächtigen jedoch ohne Erfolg.



