Pendler aufgepasst! Verdi-Streik sorgt für Verkehrsprobleme in NRW-Tunneln
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Hamm/Duisburg - Autofahrer müssen sich am Dienstag auf bestimmten Autobahn-Abschnitten auf zähflüssigen Verkehr oder Staus einstellen.
Die Gewerkschaft Verdi hat bei der Autobahn-Gesellschaft zu Warnstreiks aufgerufen, weswegen es in den Autobahn-Leitstellen den ganzen Tag nur Notbesetzungen geben wird.
Wie die Gesellschaft mitteilte, sind sechs Tunnel in beiden Richtungen nur auf jeweils einer Fahrspur befahrbar, die andere Spur ist gesperrt.
Es geht um je einen A44-Tunnel bei Velbert und in Düsseldorf, einen A535-Tunnel bei Wuppertal, einen Bochumer Tunnel der A448, den Tunnel Hemberg im Sauerland an der A46 und einen A30-Tunnel bei Bad Oeynhausen.
Am Mittwoch ist die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Autobahn-Gesellschaft in Berlin geplant.
Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt für die bundesweit 14.000 Beschäftigten, der Gehaltsaufschlag soll mindestens 300 Euro betragen. Den Arbeitgebern ist das zu viel.
In den kommenden Tagen könnte es zudem erneut zu Warnstreiks im Nahverkehr kommen - solche Arbeitsniederlegungen hatte es vor gut zwei Wochen gegeben. Erneute Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche hatte Verdi nicht ausgeschlossen.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa