Pendler aufgepasst! Verdi-Streik sorgt für Verkehrsprobleme in NRW-Tunneln

Hamm/Duisburg - Autofahrer müssen sich am Dienstag auf bestimmten Autobahn-Abschnitten auf zähflüssigen Verkehr oder Staus einstellen.

Wegen des Warnstreiks sind mehrere Autobahn-Tunnel in NRW nur einspurig befahrbar, wodurch es zu Staus kommen kann. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat bei der Autobahn-Gesellschaft zu Warnstreiks aufgerufen, weswegen es in den Autobahn-Leitstellen den ganzen Tag nur Notbesetzungen geben wird.

Wie die Gesellschaft mitteilte, sind sechs Tunnel in beiden Richtungen nur auf jeweils einer Fahrspur befahrbar, die andere Spur ist gesperrt.

Es geht um je einen A44-Tunnel bei Velbert und in Düsseldorf, einen A535-Tunnel bei Wuppertal, einen Bochumer Tunnel der A448, den Tunnel Hemberg im Sauerland an der A46 und einen A30-Tunnel bei Bad Oeynhausen.

Am Mittwoch ist die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Autobahn-Gesellschaft in Berlin geplant.