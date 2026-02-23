Tragisches Feuer in Bonn: 88-Jährige stirbt nach Hausbrand

Bonn - Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Bechlinghoven in Bonn ist die schwer verletzte Bewohnerin gestorben.

Feuerwehrkräfte bekämpften das Feuer in dem Einfamilienhaus, in dem die 88-jährige Bewohnerin später ihren Verletzungen erlag. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei mitteilt, waren Feuerwehr und Polizei bereits am Freitagmorgen (20. Februar) gegen 9.30 Uhr zu dem Feuer alarmiert worden.

In dem Haus war ein Brand ausgebrochen, die Einsatzkräfte rückten sofort an.

Die Männer bekamen das Feuer unter Kontrolle, doch für die 88-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe am Ende zu spät.

Sie wurde bei dem Brand schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.