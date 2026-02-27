Inflation in NRW: Diese Lebensmittel sind wieder deutlich teurer geworden

Düsseldorf - Der Preisdruck auf Verbraucher in Nordrhein-Westfalen hat etwas nachgelassen. Die Inflationsrate ist im Februar leicht gesunken.

Einige Lebensmittel kosten weniger als noch vor einem Jahr, bei anderen sind die Preise hingegen angezogen. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Verbraucherpreise lagen um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Landesstatistikamt IT.NRW auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im Januar hatte die Teuerungsrate 2 Prozent betragen, im Dezember ebenfalls 1,8 Prozent.

Nicht mehr so stark gestiegen sind zuletzt die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Im Februar lagen sie nur noch um 1,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Besonders stark verteuert haben sich laut IT.NRW Obstkonserven (+33,5 Prozent), Bohnenkaffee (+24,6 Prozent), Paprika (+19,8 Prozent) und Eier (+16,2 Prozent).

Spürbar günstiger geworden sind hingegen Butter (-33 Prozent), Quark (-27,1 Prozent) und Kartoffeln (-13,7 Prozent).