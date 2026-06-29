Drohen NRW Konsequenzen? Millionenstreit um Leverkusener Rheinbrücke

Köln/Düsseldorf - Über sechs Jahre nach einer Vertragskündigung zum Neubau der Leverkusener Rheinbrücke streiten die Bundesrepublik und der betroffene Baukonzern immer noch um dreistellige Millionenbeträge.

Die Bundesrepublik Deutschland und ein Baukonzern streiten um dreistellige Millionenbeträge aufgrund einer Vertragskündigung zum Neubau der Leverkusener Rheinbrücke. © Henning Kaiser/dpa

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (56, Grüne) erwartet bei einem möglichen Urteil keine Konsequenzen für das Bundesland. "Das betrifft den Bund", sagte er im Untersuchungsausschuss "Brückendesaster" des Landtages.

Am Landgericht Köln ist seit September 2021 ein Verfahren anhängig, in dem die Bundesrepublik Deutschland gegen ein damaliges Bauunternehmen klagt, das mit dem Neubau der Leverkusener Rheinbrücke der A1 beauftragt war. Dieser Vertrag wurde "aus wichtigem Grund" im Jahre 2020 gekündigt.

Nach Auskunft des Landgerichts Köln macht der Bund Schadenersatz geltend. Die Anträge ergäben eine Summe von über 350 Millionen Euro. Das beklagte Bauunternehmen klage seinerseits und fordere für erbrachte und aufgrund der Kündigung nicht erbrachte Leistungen über 200 Millionen Euro.

Der Rechtsstreit mit den hohen Beträgen beunruhigt Landtagsabgeordnete.

So fragte Christof Rasche von der FDP, ob eine Strategie entwickelt worden sei. Es gehe letztlich vielleicht um bis zu 1 Milliarde Euro Schaden - inklusive Zinsen und Zinseszins. Und die Kündigung sei vom Landesbetrieb erfolgt.