NRW knackt Stipendien-Rekord: Tausende Studierende profitieren

Düsseldorf - So viele Studierende wie noch nie sind im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen durch das sogenannte Deutschlandstipendium gefördert worden.

Immer mehr Studierende in NRW profitieren vom Deutschlandstipendium und erhalten monatlich 300 Euro Förderung. (Symbolbild) © Florian Schuh/dpa

Fast 8700 Männer und Frauen erhielten 2025 die Förderung, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte.

Zum Vergleich: Im Jahr 2012, dem ersten kompletten Förderjahr seit der Einführung 2011, waren es knapp 3900 Studierende.

Das Deutschlandstipendium ist ein bundesweites Förderprogramm für Studierende, die herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lassen.

Sie erhalten monatlich 300 Euro. Die Hälfte der Förderung wird vom Bund, die andere Hälfte von privaten Stiftern wie Unternehmen, Stiftungen oder Verbänden übernommen.



