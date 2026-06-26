NRW knackt Stipendien-Rekord: Tausende Studierende profitieren
Von Helge Toben
Düsseldorf - So viele Studierende wie noch nie sind im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen durch das sogenannte Deutschlandstipendium gefördert worden.
Fast 8700 Männer und Frauen erhielten 2025 die Förderung, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte.
Zum Vergleich: Im Jahr 2012, dem ersten kompletten Förderjahr seit der Einführung 2011, waren es knapp 3900 Studierende.
Das Deutschlandstipendium ist ein bundesweites Förderprogramm für Studierende, die herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lassen.
Sie erhalten monatlich 300 Euro. Die Hälfte der Förderung wird vom Bund, die andere Hälfte von privaten Stiftern wie Unternehmen, Stiftungen oder Verbänden übernommen.
Uni Düsseldorf hatte 2025 die meisten Stipendiaten
Die meisten geförderten Studierenden zählte die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dort waren es 710. Mit rund 660 Geförderten folgte die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und mit knapp 550 Empfängern die Universität Münster.
Seit Einführung des Programms studierte den Angaben zufolge der größte Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten ein ingenieurwissenschaftliches Fach.
2025 war mehr als jede dritte geförderte Person in einem ingenieurwissenschaftlichen Studienfach eingeschrieben.
Titelfoto: Florian Schuh/dpa