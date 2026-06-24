Ein Funke genügt: Feuerwehren warnen vor Bränden in der Natur

Köln - Die steigenden Temperaturen sorgen für wachsende Sorgen bei den Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen . Besonders Wiesen und Felder könnten in den kommenden Tagen schnell Feuer fangen.

Die Feuerwehren in NRW bitten aktuell dringend um Vorsicht, um Brände in der Natur zu verhindern. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verschärft sich die Lage weiter.

Der sogenannte Grasland-Feuerindex liegt bereits auf einer erhöhten Warnstufe und soll in vielen Regionen des Landes in den nächsten Tagen sogar noch weiter ansteigen.

Vor allem offene Grünflächen gelten derzeit als besonders gefährdet. Anders als in vielen Waldgebieten fehlt dort oft der Schatten, wodurch schon ein kleiner Funke ausreichen kann, um trockenes Gras in Brand zu setzen.

Angesichts dessen bitten die Feuerwehren die Menschen um besondere Vorsicht. Vor allem das Grillen außerhalb ausgewiesener Plätze sollte derzeit tabu sein.