27.06.2026 15:57 Er wollte sich abkühlen: Junge (7) benutzt Gartenschlauch und landet mit Verbrühungen in Klinik

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In einer Kleingartenanlage in Neuss hat sich ein Junge (7) Verbrühungen zugezogen, weil er sich mit einem Gartenschlauch abkühlen wollte.

Von Dayan Djajadisastra Neuss - Ein siebenjähriger Junge hat sich in einer Kleingartenanlage in Neuss (bei Köln) mit heißem Wasser aus einem Gartenschlauch Verbrühungen im Gesicht zugezogen. Schlauch sowie Wasser hatten sich aufgrund der heißen Temperaturen maximal aufgeheizt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Wie die Polizei mitteilte, spielte das Kind am Freitagnachmittag mit dem Schlauch, der zuvor bei den hohen Temperaturen in der Sonne gelegen hatte. Der Junge wurde zur Behandlung per Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Weitere Verletzte gab es laut Polizeiinformationen nicht.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa