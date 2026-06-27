Er wollte sich abkühlen: Junge (7) benutzt Gartenschlauch und landet mit Verbrühungen in Klinik
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Von Dayan Djajadisastra
Neuss - Ein siebenjähriger Junge hat sich in einer Kleingartenanlage in Neuss (bei Köln) mit heißem Wasser aus einem Gartenschlauch Verbrühungen im Gesicht zugezogen.
Wie die Polizei mitteilte, spielte das Kind am Freitagnachmittag mit dem Schlauch, der zuvor bei den hohen Temperaturen in der Sonne gelegen hatte.
Der Junge wurde zur Behandlung per Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Weitere Verletzte gab es laut Polizeiinformationen nicht.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa