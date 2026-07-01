23-Jähriger in Wohnung mehrfach angeschossen: Wo stecken die drei Tatverdächtigen?

Düsseldorf - Fast eine Woche nach Schüssen auf einen 23-Jährigen in einer Düsseldorfer Wohnung sind die drei Tatverdächtigen weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei sucht derzeit intensiv nach den drei Tatverdächtigen, das Opfer sei mittlerweile außer Lebensgefahr. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das teilte der Staatsanwalt auf Anfrage der dpa mit.

Die Tat hatte sich am späten Freitagabend ereignet. Unmittelbar nach mehreren Schüssen, von denen einer den 23-Jährigen im Oberkörper traf, waren mehrere Menschen vom Tatort geflüchtet.

Dabei handelt es sich um eine Wohnung in der Düsseldorfer Klosterstraße. Neben dem Opfer war auch der Mieter der Wohnung und eine dritte Person am Tatort zurückgeblieben.

Die Personen seien in ihren ersten Vernehmungen nicht sehr redselig gewesen, was zum Teil auch dem Schock durch das Geschehen geschuldet sein könnte. Alle Tatbeteiligten dürften sich aber gekannt haben.

Der Zustand des 23-jährigen Deutschen konnte durch eine Notoperation stabilisiert werden. Ermittler hatten ihn bereits am Samstag vernehmen können.