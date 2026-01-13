Bewaffnete Männer halten Düsseldorf in Atem: Polizei muss S-Bahn stoppen und räumen
Düsseldorf - Rund um den Volksgarten haben am Dienstag zwei augenscheinlich bewaffnete junge Männer für Chaos und Unruhe gesorgt.
Offiziellen Angaben der Polizei zufolge sei am Mittag von zwei Verdächtigen im Alter von 16 und 20 Jahren berichtet worden, die in einer S-Bahn einen Zugbegleiter attackiert und mit einer Waffe bedroht haben sollen.
Kurz darauf stürmte das Duo vom Tatort in Richtung Haltestelle Düsseldorf-Benrath, wo die zwei dank Hilfe eines Beobachters aufgegabelt werden konnten.
Allerdings: Die Jungs flüchteten in die nächstbeste S-Bahn Richtung Volksgarten, die auf Anordnung der Polizei kurzerhand gestoppt werden musste. Erst im Anschluss konnten die Einsatzkräfte den Marokkaner und Afghanen gegen 15 Uhr im hinteren Teil der gestürmten S-Bahn festnehmen.
Durch den Einsatz erlitt ein Fahrgast eine Panikattacke und musste medizinisch behandelt werden. Die zuvor eingesetzte Waffe entpuppte sich als Schreckschusswaffe und wurde sichergestellt.
Um auf Nummer sicher zu gehen, leitete man eine Evakuierung der ganzen S-Bahn an.
Gegen beide Tatverdächtigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wurden die Chaoten getrennt voneinander entlassen.
