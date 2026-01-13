Bewaffnete Männer halten Düsseldorf in Atem: Polizei muss S-Bahn stoppen und räumen

Düsseldorf - Rund um den Volksgarten haben am Dienstag zwei augenscheinlich bewaffnete junge Männer für Chaos und Unruhe gesorgt.

Die Polizei konnte die beiden stoppen und die mutmaßliche Waffe sicherstellen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge sei am Mittag von zwei Verdächtigen im Alter von 16 und 20 Jahren berichtet worden, die in einer S-Bahn einen Zugbegleiter attackiert und mit einer Waffe bedroht haben sollen.

Kurz darauf stürmte das Duo vom Tatort in Richtung Haltestelle Düsseldorf-Benrath, wo die zwei dank Hilfe eines Beobachters aufgegabelt werden konnten.

Allerdings: Die Jungs flüchteten in die nächstbeste S-Bahn Richtung Volksgarten, die auf Anordnung der Polizei kurzerhand gestoppt werden musste. Erst im Anschluss konnten die Einsatzkräfte den Marokkaner und Afghanen gegen 15 Uhr im hinteren Teil der gestürmten S-Bahn festnehmen.

Durch den Einsatz erlitt ein Fahrgast eine Panikattacke und musste medizinisch behandelt werden. Die zuvor eingesetzte Waffe entpuppte sich als Schreckschusswaffe und wurde sichergestellt.