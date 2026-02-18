Verpuffung in Düsseldorf: Mann verletzt - Familie mit Kind in Notunterkunft untergebracht

Düsseldorf - Nach einer Verpuffung beim Kochen ist in Düsseldorf am Abend ein Mann verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Einsatz in Düsseldorf ausrücken. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Was genau passierte, sei noch unklar, hieß es am Abend von der Feuerwehr.

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei aktuell nicht mehr bewohnbar, die Stadt habe zwei Erwachsene und ein Kind in einer Ersatzunterkunft unterbringen müssen.

Der Grund: Durch die Verpuffung sei eine Wand in der Wohnung schwer beschädigt worden.