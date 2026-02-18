Verpuffung in Düsseldorf: Mann verletzt - Familie mit Kind in Notunterkunft untergebracht
Von Sigrun Stock
Düsseldorf - Nach einer Verpuffung beim Kochen ist in Düsseldorf am Abend ein Mann verletzt ins Krankenhaus gekommen.
Was genau passierte, sei noch unklar, hieß es am Abend von der Feuerwehr.
Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei aktuell nicht mehr bewohnbar, die Stadt habe zwei Erwachsene und ein Kind in einer Ersatzunterkunft unterbringen müssen.
Der Grund: Durch die Verpuffung sei eine Wand in der Wohnung schwer beschädigt worden.
Die Feuerwehr stellte vorsorglich die Strom- und Gaszufuhr zur betroffenen Wohnung ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa