Nach Unfall mit vielen Verletzten: Entscheidung zu Feuerwerk bei Rheinkirmes steht

Düsseldorf - Trotz des Unglücks mit vielen Verletzten im vergangenen Jahr soll es auf der Düsseldorfer Rheinkirmes weiterhin ein großes Feuerwerk geben.

Durch fehlerhaftes Feuerwerk waren im Juli 2025 auf der Rheinkirmes in Düsseldorf mehrere Menschen verletzt worden. © David Young/dpa

Das Feuerwerk sei ein Publikumsmagnet, an dem man festhalten wolle, sagte Kirmes-Geschäftsführer Sven Gerling. Man werde allerdings zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Im vergangenen Juli waren bei der Kirmes einige Feuerwerkskörper viel zu nah am Boden explodiert und hatten 19 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.

"Wir werden diese Nacht nicht vergessen", sagte Andreas-Paul Stieber, der Chef der St.-Sebastianus-Schützen, die die Kirmes veranstalten.

Man sei mit vielen der Verletzten weiterhin in Kontakt und wisse, dass es ihnen inzwischen körperlich besser gehe. "Es wird aber viel Zeit benötigen, bis die seelischen Narben verheilt sein werden", sagte er.

Die Rheinkirmes gehört zu den größten Volksfesten in Deutschland.