Hat er Putin mit seinen Wagen beleidigt? Moskau setzt Prozess gegen Karnevalslegende Tilly fort

Düsseldorf/Moskau - Die russische Justiz hat im umstrittenen Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) unter anderem wegen Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin (73) für diesen Donnerstag (9 Uhr) einen neuen Prozesstermin angesetzt.

Bildhauer Jacques Tilly (62) nimmt mit seinen Karnevalswagen immer wieder den russischen Machthaber Wladimir Putin (73) aufs Korn. © Oliver Berg/dpa

Richter Konstantin Otschirow hatte im Januar zwar in Anwesenheit einer Pflichtverteidigerin die Anklage verlesen lassen, dann aber die Verhandlung erneut unterbrochen, weil Zeugen fehlten. Sie werden nun erwartet.

Unklar ist, wann ein Urteil gesprochen wird. Der Prozess findet in Abwesenheit des Angeklagten statt.

Er sei noch immer nicht von der russischen Justiz über das Verfahren informiert worden, sagte Tilly auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Gleichwohl beobachten Diplomaten der deutschen Botschaft in Moskau das Verfahren mit seiner Kenntnis.

Tilly hatte Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Karikaturen von Putin gebaut. Laut Gericht muss sich Tilly nun wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten, dazu gehört neben der russischen Armee auch Präsident Putin.