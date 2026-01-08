Diebe kamen wohl in der Nacht: Täter knacken Lagerhalle und klauen 1000 Handys

Haan - Unbekannte haben 1000 generalüberholte Smartphones aus einer Lagerhalle in Haan bei Düsseldorf gestohlen.

Um in irgendeine Richtung zu ermitteln, ist die Polizei aktuell dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Laut Polizei sind die Täter in einem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das Gebäude eingebrochen.

Ein Mitarbeiter eines IT-Vertriebs habe schließlich entdeckt, dass die Hintertür der Lagerhalle aufgebrochen war.

Aus der Halle seien gezielt die etwa 1000 auf einer Palette gelagerten Mobiltelefone entwendet worden. Der Wert der Geräte wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.