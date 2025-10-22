Entwarnung! Tasche in Müll doch nicht radioaktiv
Von Bettina Grönewald, Dorothea Hülsmeier, Sebastian Kramer und David Young
Düsseldorf - Der bei einem Großeinsatz wegen möglicher Chemie-Gefahren am Düsseldorfer Rheinbad entdeckte Stoff ist doch nicht radioaktiv.
Zunächst hieß es, dass von ihm eine "minimal radioaktive Strahlung" ausgehe.
Weitere Verifizierungsmessungen bestätigten diesen Befund am Abend jedoch nicht, wie Feuerwehrsprecher Alexander Vieten sagte. Von der noch unbekannten Substanz gehe keine Gefahr aus.
Der Stoff werde nun von der Feuerwehr sicher verpackt und der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.
Ausgangspunkt der Untersuchungen war eine in einem Mülleimer abgelegte Tasche, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Eine Festnahme habe es nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Auch über Verletzte wurde nichts bekannt.
Die Polizei habe am Nachmittag einen Hinweis bekommen, dass "ein gefährlicher Stoff" am Messeparkplatz abgelegt worden sei. Woher der Hinweis kam, sagte sie nicht.
