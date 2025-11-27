Explosion in Wohngebiet! Großeinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf - In einem Wohngebiet ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Explosion gekommen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber vor Ort. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge sei es gegen 4.15 Uhr zu einem lauten Knall im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses kommen.

Wie die Polizei weiter erklärt, soll es bei der Explosion aber keine Verletzten gegeben haben. Ob es sich bei der Detonation um einen technischen Defekt oder Fremdeinwirkung von außen handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.

Trotz der Explosion sei das betroffene Wohnhaus nicht einsturzgefährdet. Zehn Bewohnende hätten durch die Feuerwehr befreit werden müssen, heißt es. Sieben von ihnen sind kurz darauf in einer Notunterkunft versorgt worden.

Mehrere Anwohnende hatten sich unmittelbar nach dem Knall bei den Beamten gemeldet und von der Situation berichtet.