Explosion in Wohngebiet! Großeinsatz in Düsseldorf
Düsseldorf - In einem Wohngebiet ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Explosion gekommen.
Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge sei es gegen 4.15 Uhr zu einem lauten Knall im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses kommen.
Wie die Polizei weiter erklärt, soll es bei der Explosion aber keine Verletzten gegeben haben. Ob es sich bei der Detonation um einen technischen Defekt oder Fremdeinwirkung von außen handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.
Trotz der Explosion sei das betroffene Wohnhaus nicht einsturzgefährdet. Zehn Bewohnende hätten durch die Feuerwehr befreit werden müssen, heißt es. Sieben von ihnen sind kurz darauf in einer Notunterkunft versorgt worden.
Mehrere Anwohnende hatten sich unmittelbar nach dem Knall bei den Beamten gemeldet und von der Situation berichtet.
Neben zahlreichen Einsatzkräften am Boden war auch ein Hubschrauber im Einsatz, um die Lage im Blick zu behalten und mögliche Tatverdächtige zu finden.
Auslöser und Hintergrund der Explosion sind noch vollkommen unklar. Wann die Bewohnenden zurück in ihre Wohnungen können steht noch nicht fest.
Erstmeldung vom 27. November, 6.32 Uhr, zuletzt aktualisiert um 7.10 Uhr.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa