Sprengsatz an Rapper-Haus! Ermittler gehen in Düsseldorf von Verbrechen aus

Düsseldorf - Nach der Explosion am Eingang eines Mehrfamilienhauses gehen die Ermittler von einem geplanten Verbrechen aus. Besonders brisant: Das Haus gehört einem bekannten Rap-Star!

Das Haus an dem Sprengsatz-Spuren entdeckt wurden, gehört Rapper Azet (29/ bürgerlich Granit Musa). © Instagram Screenshot/ kmn_azet

In der Nacht zum Donnerstag hatte eine laute Explosion für massive Verwüstung an einem Hauseingang gesorgt.

Intensive Untersuchungen ergaben, dass an der Tür ein Sprengsatz detoniert worden sei, sagte Staatsanwältin Janne Jakobek gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Ebenso bestätigte sie die Medienberichte, dass das Gebäude dem Gangster-Rapper Azet gehöre (29, bürgerlich Granit Musa). Er sei zwar kurz vor Ort gewesen, konnte aber noch nicht als Zeuge vernommen werden.

Azet investiert seit Jahren in Immobilien und ist Geschäftsführer der Musa Immobilien GmbH in Monheim am Rhein. Außerdem ist er Gründungsmitglied der Dresdner Hiphop-Gruppe KMN-Gang.

Ob die Tat gezielt dem Besitzer oder einem der Bewohner galt, ist weiterhin völlig offen. Die genauere Untersuchung der Spuren werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.