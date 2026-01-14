Er ist wieder gefasst: Maschsee-Mörder in Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf - Sie haben ihn! Der sogenannte Maschsee-Mörder ist in Düsseldorf festgenommen worden. Das bestätigten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nach der jüngsten Geiselnahme seiner Freundin haben Ermittler den Maschsee-Mörder am Wochenende in Düsseldorf schnappen können. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Er soll nach seiner Freilassung aus der Haft seine Freundin misshandelt haben. Die BILD hatte zuvor berichtet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme bereits am vergangenen Sonntag. Gegen den 37-Jährigen bestehe ein dringender Tatverdacht wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. Grundlage sei die Aussage seiner Lebensgefährtin. Er befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll er seine Freundin am 22. Dezember 2025 in ihrer Wohnung gewürgt haben. Am 1. Januar 2026 soll er sie dann nach einem Streit in ihrer Wohnung festgehalten haben, um ihr Mobiltelefon einzusehen.

Als sie sich weigerte, das Mobiltelefon zu entsperren, soll er sie unter anderem mit dem Tode bedroht und verletzt haben. Der Mann sei wegen Mordes vorbestraft.