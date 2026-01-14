Er ist wieder gefasst: Maschsee-Mörder in Düsseldorf festgenommen
Von Frank Christiansen, Christina Sticht, Michael Evers
Düsseldorf - Sie haben ihn! Der sogenannte Maschsee-Mörder ist in Düsseldorf festgenommen worden. Das bestätigten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Er soll nach seiner Freilassung aus der Haft seine Freundin misshandelt haben. Die BILD hatte zuvor berichtet.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme bereits am vergangenen Sonntag. Gegen den 37-Jährigen bestehe ein dringender Tatverdacht wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. Grundlage sei die Aussage seiner Lebensgefährtin. Er befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft.
Nach aktuellem Ermittlungsstand soll er seine Freundin am 22. Dezember 2025 in ihrer Wohnung gewürgt haben. Am 1. Januar 2026 soll er sie dann nach einem Streit in ihrer Wohnung festgehalten haben, um ihr Mobiltelefon einzusehen.
Als sie sich weigerte, das Mobiltelefon zu entsperren, soll er sie unter anderem mit dem Tode bedroht und verletzt haben. Der Mann sei wegen Mordes vorbestraft.
Bundesweite Bekanntheit durch Mord 2012
Der heute 37-Jährige hatte 2012 eine Prostituierte (44) getötet, zerstückelt und die Leichenteile in den Maschsee in Hannover geworfen. Pure Mordlust habe ihn getrieben, stellte das Landgericht Hannover damals fest. Es wies den Mann 2013 in die Psychiatrie ein und verurteilte ihn zu zwölf Jahren Haft wegen Mordes.
"Er wollte sehen, wie jemand stirbt, es ging ihm darum, die Kälte des Todes zu spüren", sagte der Vorsitzende Richter bei der Verurteilung. Das Gericht stufte den von Gewaltfantasien getriebenen damals 25-Jährigen aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung und wegen seines Alkohol- und Drogenmissbrauchs als vermindert schuldfähig ein.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa