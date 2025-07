Unfall in Düsseldorf: Kleinkind (2) von Audi erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf - Bei einem Unfall in Düsseldorf -Unterbilk am Sonntagnachmittag wurde ein zweijähriges Kleinkind schwer verletzt.

Alles in Kürze

Der Rettungsdienst brachte das zweijährige Mädchen schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Wie die Polizei am Montag berichtete, war das Mädchen gegen 15.45 Uhr in Begleitung seiner Mutter auf dem Gehweg der Hammer Straße in Richtung Rheinturm unterwegs.

Auf Höhe einer Tiefgaragenausfahrt verlor das Kind allerdings plötzlich die Kontrolle über seinen Scooter, sodass es auf die Fahrbahn rollte.

Dort kollidierte die Zweijährige laut Polizeiangaben mit dem Audi einer 32-jährigen Düsseldorferin.

Diese bemerkte demnach zunächst nur einen Knall im vorderen rechten Bereich ihres Wagens, bremste den Audi daraufhin aber umgehend bis zum Stillstand ab.