Polizei ermittelt nach Unglück auf der Rheinkirmes: Jetzt ist die Ursache klar

Alles in Kürze

Nach dem Unglück waren nach früheren Angaben der Feuerwehr vier Menschen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gekommen.

Unter den Verletzten befinden sich auch drei Kinder. Ein vierjähriges Mädchen kam mit Verbrennungen in eine Klinik. Neue Informationen zum Gesundheitszustand der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Am Freitagabend waren bei der Kirmes einige Feuerwerkskörper viel zu nah am Boden explodiert und hatten Menschen unterhalb und auf der Rheinkniebrücke getroffen. Das Feuerwerk ist traditionell Höhepunkt der Rheinkirmes, die am Wochenende endete.

Erstmeldung am 21. Juli, 8.15 Uhr; zuletzt aktualisiert um 16.13 Uhr.