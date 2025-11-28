Explosion an Düsseldorfer Wohnhaus: Ermittler glauben an Verbrechen

Düsseldorf - Nach der Explosion am Eingang eines Mehrfamilienhauses gehen die Ermittler von einem geplanten Verbrechen aus. Ist das der Durchbruch?

In der Nacht zum Donnerstag hatte eine laute Explosion für Verwüstung an einem Hauseingang gesorgt. © Patrick Schüller

Intensive Untersuchungen hätten ergeben, dass an dem Eingang ein Sprengsatz detoniert sei, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Janne Jakobek.

Die genauere Untersuchung der Spuren werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ob ein Zusammenhang zur Explosionsserie aus dem vergangenen Jahr besteht, werde geprüft.

Ermittelt werde derzeit gegen unbekannt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Möglicherweise sei die Tat zumindest teilweise von einer Videokamera aufgezeichnet worden. Dies werde noch geprüft.

Gegen wen sich die Sprengattacke gerichtet haben könnte, ob gegen den Besitzer des Hauses oder einen der Bewohner, darüber gebe es bislang nur Mutmaßungen.