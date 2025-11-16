Keller vollgelaufen, Straße abgesackt: Wasserrohrbrüche sorgen für Chaos in Düsseldorf

Düsseldorf - Gleich zwei Wasserrohrbrüche haben die Düsseldorfer Feuerwehr über das Wochenende beschäftigt.

Erst am Sonntagmorgen konnte die Düsseldorfer Feuerwehr den Einsatz in Benrath beenden. © Patrick Schüller

Im Stadtteil Benrath alarmierten Bewohnerinnen und Bewohner die Einsatzkräfte am späten Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, wegen massiven Wasseraustritts auf die Kleinstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Ursache war demnach der Bruch einer Transportwasserleitung.

Verletzt worden sei niemand. Das Wasser drang jedoch in die Keller mehrerer Häuser und eine Tiefgarage ein, zahlreiche Autos wurden beschädigt. Am Sonntagmorgen war der Einsatz laut Feuerwehr beendet.

In der Nacht zum Samstag habe es außerdem einen Wasserrohrbruch im Stadtteil Gerresheim gegeben, hieß es weiter.

Es gebe keine Verletzten, doch auch dort liefen Keller und Tiefgaragen mit Wasser voll – zwei E-Autos mussten geborgen werden.