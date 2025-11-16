Royal-Jordanian-Maschine landet außerplanmäßig in Düsseldorf: Das ist passiert

Düsseldorf - Eine Frachtmaschine der Airline Royal Jordanian ist wegen eines Triebwerksausfalls außerplanmäßig in Düsseldorf gelandet.

Eine Frachtmaschine musste außerplanmäßig in Düsseldorf landen. © David Young/dpa

Nach Auskunft der Bundespolizei war die Maschine auf dem Weg von Maastricht in den Niederlanden nach Amman in Jordanien. Kurz nach dem Start sei es zum Vogelschlag gekommen, erklärte ein Sprecher.

Dabei sei das Triebwerk erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Bundespolizei sprach bei dem Vorfall von einer sogenannten Sicherheitslandung.