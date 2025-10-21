Feuerwehr bei Recyclingbetrieb im Großeinsatz: Riesiger Schrotthaufen in Flammen

Düsseldorf - Die Feuerwehr war am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot auf der Lausward im Düsseldorfer Hafen im Einsatz.

Nach rund drei Stunden konnten die 50 Feuerwehrleute den Einsatz im Düsseldorfer Hafen beenden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Ein mehrere hundert Kubikmeter großer Metallschrotthaufen hatte gegen 11.38 Uhr in der Halle eines Recyclingbetriebs Feuer gefangen und brannte lichterloh, wie die Feuerwehr mitteilt.

Umgehend machten sich daher rund 50 Kameradinnen und Kameraden auf den Weg in den Hafen.

Vor Ort angekommen ließ der Einsatzleiter mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz in die Halle vordringen, um die Flammen zu löschen. Zudem wurde das Hallendach aufgefahren, sodass die Arbeiten von oben über zwei Drehleitern unterstützt werden konnten.

Im Einsatz war außerdem ein Löschboot der Feuerwehr. Dieses stellte während der Maßnahmen die Wasserversorgung aus dem Hafenbecken heraus sicher. Verletzt wurde niemand.