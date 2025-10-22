Feuerwehraufmarsch in Düsseldorf: Unklarer Stoff sorgt für Aufregung

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Rheinbad läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz wegen möglicher Gefahren durch chemische Stoffe und Materialien.

Die Feuerwehr prüft derzeit, ob und um welchen Gefahrstoff es sich handelt. © David Young/dpa

Ausgangspunkt der Untersuchungen sei eine in einem Mülleimer abgelegte Tasche, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Dort sei möglicherweise etwas entsorgt worden, was nicht in den Müll gehöre. Um welchen Stoff es geht, war zunächst unklar.

Es handele sich um einen Einsatz der Feuerwehr, nicht der Polizei, hieß es aus beiden Behörden. Eine Festnahme hatte es demnach bis zum Nachmittag nicht gegeben. Auch über Verletzte wurde nichts bekannt.

Vor Ort waren nach Beobachtungen von dpa-Reportern etwa 50 Einsatzkräfte mit der Klärung der Lage beschäftigt. Unter den rund 20 Einsatzfahrzeugen waren auch spezielle Fahrzeuge für den Atemschutz.