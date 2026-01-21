Kiosk-Kunde durch mehrere Schüsse schwer verletzt

Düsseldorf - Durch mehrere Schüsse ist ein Mann (59) am Dienstagabend in Düsseldorf in einem Kiosk schwer verletzt worden.

Die Polizei hat das Kiosk an der Stoffeler Straße in Düsseldorf-Oberbilk nach den Schüssen abgesperrt. © Patrick Schüller

Der 59-Jährige sei unter anderem in die Beine getroffen worden, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Er wurde in eine Klinik gebracht, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Kunden des Kiosks an der Stoffeler Straße handelt, der das Lokal gegen 22 Uhr betreten hätte.

Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus, die am späten Dienstagabend mit einem Pkw in Richtung A46 flüchteten.