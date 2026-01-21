Kiosk-Kunde durch mehrere Schüsse schwer verletzt
Düsseldorf - Durch mehrere Schüsse ist ein Mann (59) am Dienstagabend in Düsseldorf in einem Kiosk schwer verletzt worden.
Der 59-Jährige sei unter anderem in die Beine getroffen worden, teilt die Polizei am Mittwoch mit.
Er wurde in eine Klinik gebracht, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.
Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Kunden des Kiosks an der Stoffeler Straße handelt, der das Lokal gegen 22 Uhr betreten hätte.
Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus, die am späten Dienstagabend mit einem Pkw in Richtung A46 flüchteten.
Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft stuft den Vorfall als gefährliche Körperverletzung ein, nicht als versuchtes Tötungsdelikt.
Über mögliche Motive liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 beim Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei zu melden.
Erstmeldung: 21. Januar, 11.43 Uhr; zuletzt aktualisiert: 21. Januar, 12.22 Uhr
Titelfoto: Patrick Schüller