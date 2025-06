Großeinsatz der Düsseldorfer Polizei: Über 8700 Personen kontrolliert, mehrere Waffen sichergestellt

Düsseldorf - Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität sowie zur Durchsetzung der Waffenverbotszone kontrollierten Dutzende Polizeibeamte bis in die Nacht zu Samstag über 8700 Personen in der Düsseldorfer Altstadt.

Alles in Kürze

Bis tief in die Nacht zu Samstag kontrollierte die Düsseldorfer Polizei die Passanten in der Düsseldorfer Altstadt. © Polizei Düsseldorf

Unter anderem seien in diesem Rahmen nahezu alle über die U-Bahn-Aufgänge am Bolker Stern einströmenden Personen angesprochen, abgetastet und durchsucht worden, berichtet die Polizei am Samstag.

Dabei hätten 15 Messer sowie zwei Pfeffersprühgeräte sichergestellt werden können, die jeweils unter das Waffengesetz fallen würden.

Darüber hinaus wurden insgesamt 37 Platzverweise ausgesprochen und vier Personen in Gewahrsam genommen.

"Das Einsatzaufkommen war überschaubar, die Stimmung unter den Besuchern größtenteils friedlich und ausgelassen", bilanziert die Behörde.