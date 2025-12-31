Mordanschlag auf Taxi-Fahrgast: Ihm sollen die Schüsse gegolten haben
Düsseldorf - Der Mordanschlag im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort am Dienstagnachmittag (30. Dezember) auf einen Taxi-Fahrgast beschäftigt die Behörden weiterhin. Jetzt soll bekannt sein, wer das 40-jährige Opfer gewesen ist.
Die Szenen gleichen einem actionreichen Spielfilm: Mitten am helllichten Tag wird auf einer der Hauptverkehrsstraßen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ein Mann in einem Taxi angeschossen. Wie "BILD" berichtet, soll es sich bei dem Opfer, welches in Lebensgefahr schwebt, um einen niederländischen Influencer handeln.
Das passt auch zu den Aussagen der Staatsanwaltschaft, denn er soll der Neffe eines Mannes sein, der in den Niederlanden seit 20 Jahren wegen diverser erheblicher Straftaten - unter anderem wegen Drogenhandels - in Haft sitzt.
Neben dem Opfer und dem Fahrer befanden sich laut eines Pressesprechers der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in dem Taxi weitere Personen, die aber unverletzt blieben. Nach "BILD"-Infos sollen es zwei weitere Menschen gewesen sein.
Mindestens zehn Schüsse sollen die beiden Täter, die in einem Auto des Fahrdienstleisters Uber kamen, vor dem Taxi anhielten, es stoppten und auch mit dem gleichen Wagen wieder flüchteten, gegen 14.38 Uhr abgegeben haben.
Neun Kugeln schlagen auf der linken Seite der Windschutzscheibe des Taxis ein
Neun der zehn Kugeln schlugen auf der linken Seite der Windschutzscheibe ein, wie Fotos vom Tatort zeigen. Mindestens eine Kugel traf den Influencer, der auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs saß.
Eine Mordkommission hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Über die Hintergründe der Tat werde nach wie vor ermittelt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft verlauten ließ.
Ob die Taten des Onkels etwas mit dem brutalen Mordanschlag auf den Niederländer zu tun haben, war zunächst völlig unklar.
Man ermittele in alle Richtungen, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft nur.
Titelfoto: Jan Ohmen