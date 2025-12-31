Mordanschlag auf Taxi-Fahrgast: Ihm sollen die Schüsse gegolten haben

Düsseldorf - Der Mordanschlag im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort am Dienstagnachmittag (30. Dezember) auf einen Taxi-Fahrgast beschäftigt die Behörden weiterhin. Jetzt soll bekannt sein, wer das 40-jährige Opfer gewesen ist.

Neun von zehn Schüssen schlugen auf der linken Seite der Windschutzscheibe ein. © Jan Ohmen

Die Szenen gleichen einem actionreichen Spielfilm: Mitten am helllichten Tag wird auf einer der Hauptverkehrsstraßen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ein Mann in einem Taxi angeschossen. Wie "BILD" berichtet, soll es sich bei dem Opfer, welches in Lebensgefahr schwebt, um einen niederländischen Influencer handeln.

Das passt auch zu den Aussagen der Staatsanwaltschaft, denn er soll der Neffe eines Mannes sein, der in den Niederlanden seit 20 Jahren wegen diverser erheblicher Straftaten - unter anderem wegen Drogenhandels - in Haft sitzt.

Neben dem Opfer und dem Fahrer befanden sich laut eines Pressesprechers der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in dem Taxi weitere Personen, die aber unverletzt blieben. Nach "BILD"-Infos sollen es zwei weitere Menschen gewesen sein.

Mindestens zehn Schüsse sollen die beiden Täter, die in einem Auto des Fahrdienstleisters Uber kamen, vor dem Taxi anhielten, es stoppten und auch mit dem gleichen Wagen wieder flüchteten, gegen 14.38 Uhr abgegeben haben.