Komplizierte Wartungsarbeiten: Rheinufertunnel muss wochenlang gesperrt werden

Düsseldorf - Für den Austausch tonnenschwerer Tunnelventilatoren wird der Rheinufertunnel in Düsseldorf für rund vier Wochen vollständig gesperrt. Die Sperrung beginnt am heutigen Montag und dauert nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis zum 25. April.

Der Düsseldorfer Rheinufertunnel bleibt ab Montag für vier Wochen dicht. Die durchschnittlich 45.000 Fahrzeuge am Tag müssen andere Wege nutzen. © Martin Gerten/dpa

Während der Sperrzeit werden zwei der fünf großen Entrauchungs-Ventilatoren erneuert. Zudem wird die Beleuchtung weiter auf LED-Technik umgestellt und der Asphalt im Tunnel ausgetauscht.

Der Austausch der Ventilatoren gilt als aufwendig: Sie seien jeweils rund fünfeinhalb Meter hoch und etwa sechs Tonnen schwer und müssten in Einzelteilen in den Tunnel gebracht und dort montiert werden. Die Gesamtkosten der Wartungsarbeiten werden mit rund 4,5 Millionen Euro angegeben.

Während der Sperrung sollen ausgeschilderte Umleitungsrouten den Verkehr von täglich durchschnittlich 45.000 Fahrzeugen aufnehmen, der sonst durch den Tunnel rollt. Den Verkehrsteilnehmern wird geraten, mehr Zeit einzuplanen und nach Möglichkeit auf Bus und Bahn auszuweichen.

Der Tunnel war in den Jahren 1990 bis 1993 gebaut worden. Anlass für die Arbeiten sind schärfere Brandschutzvorschriften.