Mensch in Düsseldorf angeschossen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Mitten in Düsseldorf fällt offenbar ein Schuss – ein Mensch wird verletzt. Die Polizei sucht den Täter mit Hubschrauber und starken Kräften.

Von Florian Fischer

Düsseldorf - In Düsseldorf-Pempelfort gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Grund dafür sind Schüsse auf ein Taxi!

In der Düsseldorfer Innenstadt soll ein Mensch angeschossen worden sein.
Demnach seien die Beamten gegen 14.40 Uhr alarmiert worden, da mehrere Zeugen Schüsse auf ein Fahrzeug gemeldet hatten.

"Wir haben sofort eine Vielzahl an Einsatzkräften hingeschickt und zudem ist ein Hubschrauber zur Fahndung aufgestiegen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Bei dem Vorfall sei eine Person verletzt worden. Diese befindet sich inzwischen im Krankenhaus und wird dort versorgt. "Welch genaue Verletzungen vorliegen kann ich noch nicht sagen", führt der Sprecher weiter aus.

Zum Täter oder die Täter können die Behörden noch keine Aussagen machen.

Die angeschossene Person bedarf sich in einem Taxi.
Ein Spurensicherungsteam ist jedoch vor Ort und nimmt die Spuren auf. Zudem haben die Mordermittler den Einsatz übernommen und werden in Kürze auch eine Mordkommission einrichten.

