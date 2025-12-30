Mensch in Düsseldorf angeschossen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Düsseldorf - In Düsseldorf -Pempelfort gibt es einen Großeinsatz der Polizei . Grund dafür sind Schüsse auf ein Taxi!

In der Düsseldorfer Innenstadt soll ein Mensch angeschossen worden sein. © Matti Rosenkranz

Demnach seien die Beamten gegen 14.40 Uhr alarmiert worden, da mehrere Zeugen Schüsse auf ein Fahrzeug gemeldet hatten.

"Wir haben sofort eine Vielzahl an Einsatzkräften hingeschickt und zudem ist ein Hubschrauber zur Fahndung aufgestiegen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Bei dem Vorfall sei eine Person verletzt worden. Diese befindet sich inzwischen im Krankenhaus und wird dort versorgt. "Welch genaue Verletzungen vorliegen kann ich noch nicht sagen", führt der Sprecher weiter aus.

Zum Täter oder die Täter können die Behörden noch keine Aussagen machen.