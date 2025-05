Programm von Gesang bis Sport: Japan-Tag lockt Hunderttausende nach Düsseldorf

Viele der Fans kommen in fantasievollen Kostümen: Zum Japan-Tag werden an diesem Samstag in Düsseldorf wieder Hunderttausende Besucher erwartet.

Von Volker Danisch Düsseldorf - Viele der Fans kommen in fantasievollen Kostümen angelehnt an Figuren aus Manga-Comics oder Anime-Comics: Zum Japan-Tag werden an diesem Samstag in Düsseldorf wieder Hunderttausende Besucher erwartet.

Im vergangenen Jahr waren laut Stadtangaben rund 630.000 Menschen zum Japan-Tag nach Düsseldorf gekommen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa Auch auf Bühnen und an Ständen werden farbenfroh bekleidete Menschen zu sehen sein, etwa in Kimonos. Von Gesang bis Sport reicht das Programm, an dessen Ende ein japanisches Feuerwerk (ab 23 Uhr) steht. Die Polizei appelliert an die Besucher, auf Deko-Waffen zu verzichten. Mit rund 90 Ständen ist die Rheinuferpromenade ab 11 Uhr ein Schwerpunkt der Aktionen. In der Nähe des Landtags werden auf einer Sportbühne Kampfkünste demonstriert. Außerdem werden zu einem Samurai-Heerlager und dem Kyudo-Bogenschießen viele Schaulustige erwartet. Auf der Popkulturbühne am Johannes-Rau-Platz sind Cosplay- und Karaoke-Wettbewerbe geplant. Die japanische J-Rock-Band ReaL ist von den Veranstaltern für den späten Abend (21.45 Uhr) auf der Hauptbühne auf dem Düsseldorfer Burgplatz angekündigt. Die Polizei hat mit Blick auf den Japan-Tag bereits auf das generelle Verbot von Waffen und Messern sowie den Bann für "bestimmte Deko-, Kostüm- und Anscheinswaffen" verwiesen. Messer waren bislang beim Japan-Tag zumindest abends verboten, weil der Veranstaltungsort in der Düsseldorfer Waffenverbotszone liegt. Durch eine Änderung des Bundes-Waffengesetzes aus 2024 sind Messer nun komplett bei großen Veranstaltungen verboten.