Reisende brauchen Geduld: Störung am Airport sorgt für Verzögerungen am Check-In

Düsseldorf - Eine IT-Störung sorgt beim Check-in am Düsseldorfer Flughafen seit den frühen Morgenstunden für Verzögerungen.

Reisende am Flughafen Düsseldorf brauchen am Freitag Geduld. Eine IT-Störung sorgt für Verzögerungen. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

Es seien aber nicht alle Airlines betroffen, sagte eine Flughafensprecherin.

Flugreisende wurden gebeten, sich bei ihrer Airline zu erkundigen, ob diese zu den betroffenen Linien zählt und wie der aktuelle Status ist.

Auch die Gepäckaufgabe sei gestört, hieß es. Teilweise werde beides derzeit manuell abgewickelt.