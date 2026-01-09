Reisende brauchen Geduld: Störung am Airport sorgt für Verzögerungen am Check-In
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Eine IT-Störung sorgt beim Check-in am Düsseldorfer Flughafen seit den frühen Morgenstunden für Verzögerungen.
Es seien aber nicht alle Airlines betroffen, sagte eine Flughafensprecherin.
Flugreisende wurden gebeten, sich bei ihrer Airline zu erkundigen, ob diese zu den betroffenen Linien zählt und wie der aktuelle Status ist.
Auch die Gepäckaufgabe sei gestört, hieß es. Teilweise werde beides derzeit manuell abgewickelt.
"Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung und halten Sie den Status Ihres Fluges im Blick", hieß es auf der Website des Flughafens.
