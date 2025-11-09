Rentner ruft Polizei an und beichtet Tötung der eigenen Ehefrau

Düsseldorf - Schock-Tat in Düsseldorf ! Am Samstagabend hat ein Rentner seine Ehefrau getötet. Im Anschluss wollte sich der Mann selbst das Leben nehmen.

In diesem Mehrfamilienhaus soll sich der tödliche Angriff auf die 77-Jährige ereignet haben. © Patrick Schüller

Der Polizei zufolge habe sich der 79-Jährige gegen 23.55 Uhr bei den Beamten gemeldet und verraten, dass er nur Minuten vorher seine Ehefrau (†77) getötet hat.

Außerdem erklärte er, dass er im Anschluss versucht habe, sich selbst umzubringen.

Kurz darauf fanden Einsatzkräfte die leblose Frau am Boden. Der 79-Jährige hingegen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Über ein Tatmotiv ist derweil noch nichts bekannt. Auch nicht, ob es im Vorfeld des Angriffs zu einem Streit gekommen war.