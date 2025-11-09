Rentner ruft Polizei an und beichtet Tötung der eigenen Ehefrau
Düsseldorf - Schock-Tat in Düsseldorf! Am Samstagabend hat ein Rentner seine Ehefrau getötet. Im Anschluss wollte sich der Mann selbst das Leben nehmen.
Der Polizei zufolge habe sich der 79-Jährige gegen 23.55 Uhr bei den Beamten gemeldet und verraten, dass er nur Minuten vorher seine Ehefrau (†77) getötet hat.
Außerdem erklärte er, dass er im Anschluss versucht habe, sich selbst umzubringen.
Kurz darauf fanden Einsatzkräfte die leblose Frau am Boden. Der 79-Jährige hingegen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.
Über ein Tatmotiv ist derweil noch nichts bekannt. Auch nicht, ob es im Vorfeld des Angriffs zu einem Streit gekommen war.
Mittlerweile haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige soll noch am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Patrick Schüller