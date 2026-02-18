Trauriger Fund: Leiche bei Feuer in Mehrfamilienhaus entdeckt

Düsseldorf - Ein Kellerbrand in Düsseldorf -Garath sorgte am Mittwochvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr . In einer der Wohnungen fanden die Kameraden einen Toten.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und rettete 18 Bewohner von ihren Balkonen. © Patrick Schüller

Laut den Einsatzkräften brach das Feuer gegen 11.12 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Fritz-Erler-Straße im Stadtteil Garath aus.

Weil sich der Rauch vor Ort so schnell ausbreitete, retteten sich mehrere Bewohner auf ihre Balkone und machten von dort aus auf sich aufmerksam.

Zudem fanden die Männer im Vorfeld bei der Evakuierung des Gebäudes eine Leiche. Der Mann (†63) soll laut Polizei allerdings schon vor ein bis zwei Wochen in seiner Wohnung gestorben sein.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen startete die Feuerwehr eine große Rettungsaktion samt Drehleiter, während weitere Kräfte sich in den Keller vorkämpften.

Nach etwa einer Stunde konnten die Flammen gelöscht werden.