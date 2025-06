Stadt Düsseldorf rüstet sich gegen extreme Hitzetage: Tipps für Bürger und Touristen

Düsseldorf - Damit sich Bürger und Touristen unterwegs mit einem kühlen Schluck insbesondere an heißen Tagen erfrischen können, will die Stadt Düsseldorf die Zahl der Trinkbrunnen mehr als verdoppeln.

Die Trinkbrunnen in Düsseldorf werden im Frühjahr aufgestellt und im Herbst demontiert. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Am nationalen Hitzeaktionstag an diesem Mittwoch werden in der knapp 660.000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen zwei weitere fertiggestellte Trinkwasserbrunnen offiziell in den Betrieb genommen.

Damit sind nach Stadtangaben insgesamt 25 Trinkbrunnen aktuell am Netz. Im Verlauf des Jahres 2025 kämen noch fünf weitere hinzu. Perspektivisch sollen es insgesamt 60 werden.

Das Wasser fließe aus dem von den Stadtwerken konzipierten Trinkbrunnenmodell mit 1,5 Litern pro Minute relativ schwach, aber stetig.

Nicht abgeschöpftes Trinkwasser versickere an allen neuen Standorten möglichst ortsnah und komme Grünflächen oder dem Grundwasser zugute. Die Trinkbrunnen würden im Frühjahr aufgestellt und im Herbst demontiert.

Wie schütze ich mich vor Hitze, wer ist am meisten gefährdet? Darüber informiert die Stadt Düsseldorf in ihrem Hitzeportal. So zeigt eine digitale Karte nicht nur kühle Orte wie Kirchen und klimatisierte Museen, um der Hitze zu entfliehen, sondern auch die Standorte der Trinkbrunnen für eine Erfrischung.