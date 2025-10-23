Sturmtief "Joshua" hinterlässt Spuren: 50-Meter-Baum stürzt auf neun Autos

Düsseldorf - Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag zu einem wetterbedingten Einsatz nach Düsseldorf -Bilk ausrücken. Sturmtief "Joshua" hatte einen Baum umgerissen, der mehrere Autos beschädigte.

Insgesamt neun am Fahrbahnrand abgestellte Autos beschädigte der 50 Meter hohe Baum. © Feuerwehr Düsseldorf

Um 15.26 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf, dass der rund 50 Meter hohe Baum auf die Fahrbahn der Feuerbachstraße gestürzt war.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Bild: Das Gehölz war samt seiner Wurzeln umgekippt und lag zu etwa einem Drittel auf der Straße. Zudem hatte der Baum insgesamt neun Wagen unter sich begraben und drei Fenster eines nahegelegenen Wohnhauses beschädigt.

Die beschädigten Autos wurden von der Feuerwehr zunächst auf mögliche Insassen kontrolliert. Hier konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden: Es befanden sich keine Personen in den Wagen. Verletzt wurde niemand.

Bevor die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten starten konnten, wurden nicht beschädigte, aber ebenfalls auf der Feuerbachstraße abgestellte Autos von den Haltern so umgeparkt, dass sie die Maßnahmen nicht weiter behinderten.