Vom Freizeit-Pedalisten bis Ultracyclisten: Radmesse lockt nach Düsseldorf

Düsseldorf – Vom Freizeit-Pedalisten über den Ultracyclisten zum Berufspendler: Die Fahrradmesse Cyclingworld Europe läutet an diesem Wochenende die Radsaison ein.

Vom 20. bis 22. März findet in Düsseldorf wieder die Fahrradmesse Cyclingworld Europe statt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Erwartet werden rund 30.000 Menschen - damit steuert die Messe in Düsseldorf auf einen Besucherrekord zu, wie eine Messesprecherin sagte.

Erstmals dehnt sich das Event über die acht Messehallen im linksrheinischen Areal Böhler aus - auch am Schauspielhaus in der Innenstadt gibt es Programm mit Ausstellungsständen, Aktionen und Unterhaltungsangeboten.

Zum Messeauftakt am Freitag startet ein abendlicher Fahrradkorso mit DJ durch die Innenstadt. Der Hofgarten soll als Teststrecke für Probefahrten mit neuen Modellen dienen.

Der neue Standort in der Innenstadt biete zusätzlichen Raum für Aussteller, die sich auf dem seit Monaten ausgebuchten Areal Böhler keinen Platz sichern konnten. Die zusätzlichen Flächen lockten über 80 neue Aussteller nach Düsseldorf, hieß es von der Messe.

Die Fahrradmesse findet vom 20. bis 22. März zum nunmehr achten Mal statt. Rund 400 Aussteller präsentieren rund 500 Marken. Zum Programm gehören unter anderem Rennen, Vorträge und Testangebote.