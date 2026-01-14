Weil sie ihre Kleidung wechselten: Polizei schnappt Lagerraum-Einbrecher

Düsseldorf - Die Polizei hat am späten Montagabend zwei Männer (18, 20) festnehmen können, die zuvor in mehrere Lagerräume in Düsseldorf -Holthausen eingebrochen waren.

Die Düsseldorfer Polizei hat das Einbrecher-Duo festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Ordnungshüter am Mittwoch berichten, hatte ein Mitarbeiter eines örtlichen Sicherheitsdienstes gegen 23.50 Uhr den Notruf gewählt, da er zuvor Einbrecher in den Self-Storage-Lagerräumen entdeckt hatte und diese daraufhin flüchteten.

Vor Ort angekommen fielen den Beamten dann die beiden Männer auf, als sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort ihre Oberbekleidung wechselten, um sie in einem Mülleimer zu entsorgen. Zudem seien sie trotz der winterlichen Temperaturen nass geschwitzt gewesen.

Bei der anschließenden Kontrolle gestanden die beiden Männer, zusammen mit einem weiteren Verdächtigen in das Gebäude eingedrungen zu sein und dort mehrere Gegenstände in einen Aufzug gebracht zu haben.

Der dritte Komplize, der inzwischen identifiziert werden konnte, war zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Transporter auf der Flucht.