Düsseldorfer Restaurant geht in Flammen auf: Gäste flüchten auf die Straße

Ein Brand in einem Restaurant in der Düsseldorfer Stadtmitte ist am Abend glimpflich ausgegangen.

Von Sigrun Stock

Schwarzer Rauch steigt über der Bahnstraße auf, als das Restaurant in Flammen steht.
Schwarzer Rauch steigt über der Bahnstraße auf, als das Restaurant in Flammen steht.  © Jan Ohmen

Alle Gäste und Mitarbeiter hatten das Lokal bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf, wie die Einsatzkräfte berichteten.

Allerdings war der Treppenraum eines angrenzenden Hotels durch die massive Rauchentwicklung so stark verraucht, dass die Hotelgäste das Gebäude nicht mehr alleine verlassen konnten.

Die Einsatzkräfte retteten eine eingeschlossene Person mit einer Drehleiter unverletzt aus der zweiten Etage.

Drei weitere Menschen wurden ebenfalls unverletzt von den Feuerwehrleuten aus dem Gebäude geführt.

Ein Blick ins Innere des Restaurants zeigt das ganze Ausmaß des Brandes.
Ein Blick ins Innere des Restaurants zeigt das ganze Ausmaß des Brandes.  © Jan Ohmen

Der Feuerwehr gelang es auch, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Etagen zu verhindern. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

