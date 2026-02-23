Düsseldorfer Restaurant geht in Flammen auf: Gäste flüchten auf die Straße

Düsseldorf - Ein Brand in einem Restaurant in der Düsseldorfer Stadtmitte ist am Abend glimpflich ausgegangen.

Schwarzer Rauch steigt über der Bahnstraße auf, als das Restaurant in Flammen steht. © Jan Ohmen

Alle Gäste und Mitarbeiter hatten das Lokal bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf, wie die Einsatzkräfte berichteten.

Allerdings war der Treppenraum eines angrenzenden Hotels durch die massive Rauchentwicklung so stark verraucht, dass die Hotelgäste das Gebäude nicht mehr alleine verlassen konnten.

Die Einsatzkräfte retteten eine eingeschlossene Person mit einer Drehleiter unverletzt aus der zweiten Etage.

Drei weitere Menschen wurden ebenfalls unverletzt von den Feuerwehrleuten aus dem Gebäude geführt.