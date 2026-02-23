Zwei Monate Umweg: Autobahn von Bonn Richtung Köln gesperrt

Bonn - Im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg wird die Verbindung von der A560 auf die A3 Richtung Köln bis voraussichtlich Ende April gesperrt.

Autofahrer müssen am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg wegen Brückenbauarbeiten in den nächsten zwei Monaten einen Umweg in Richtung Köln in Kauf nehmen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Eine Umleitung sei ausgeschildert und führe über die A560-Anschlussstelle Siegburg sowie über die B56 zur A3-Anschlussstelle Lohmar, teilte die Autobahn GmbH mit.

Grund für die Sperrung sei die Sanierung einer Brücke der Deutschen Bahn.

Die Arbeiten sind Teil des großangelegten Bauprojekts zur Erneuerung einer gut 40 Kilometer langen Strecke der A3 zwischen dem Dreieck Heumar und Bad Honnef.



