Protest-Welle in Düsseldorf: Höcke-Auftritt sorgt für jede Menge Demos

Düsseldorf - Wegen eines geplanten Auftritts des AfD -Politikers Björn Höcke (53) sind am Montagabend (23. Februar) mehrere Demonstrationen in Düsseldorf - Garath angekündigt.

Wegen des geplanten Auftritts von Björn Höcke (53) sind in Düsseldorf-Garath mehrere Demonstrationen angekündigt. (Archivbild) © Felix Kästle/dpa

Der Politiker soll im Kulturhaus Süd sprechen. Zwischen 16 und 22 Uhr rechnet die Polizei mit mehreren Versammlungen und Aufzügen durch den Stadtteil.

Vor allem auf der Frankfurter Straße sowie der Münchener Straße Richtung Süden dürfte es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Autofahrer sollten den Bereich möglichst großräumig umfahren.

Mehrere Bündnisse und Initiativen wie "Düsseldorf stellt sich quer" haben zu Gegenkundgebungen aufgerufen.

Sie wollen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und für Demokratie und Vielfalt demonstrieren.



