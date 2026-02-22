Tödliche Schüsse in Dortmund: 26-Jähriger stirbt auf offener Straße

Dortmund - Schock am Samstagabend im Stadtteil Wambel: Gegen 20 Uhr sind in der Espenstraße mehrere Schüsse gefallen. Wenig später ist ein 26-jähriger Dortmunder tot. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. © Justin Brosch/dpa

Zeugen wählten gegen 20 Uhr den Notruf und berichteten von mehreren lauten Knallgeräuschen in der Espenstraße.

Als die ersten Streifenwagen der Polizei Dortmund am Einsatzort eintrafen, bot sich den Beamten ein dramatisches Bild: Ein 26-jähriger Mann lag mit mehreren Schussverletzungen schwer verletzt auf der Straße.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Dortmunders feststellen.

Die Polizei richtete umgehend eine Mordkommission ein. Noch in Tatortnähe nahmen Einsatzkräfte einen 24-jährigen Dortmunder fest. Ob und in welcher Form er an der Tat beteiligt war, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen.

Nach ersten Zeugenaussagen soll ein bislang unbekannter, dunkel gekleideter Mann die Schüsse abgegeben haben. Ob dieser mit dem Festgenommenen identisch ist oder ob weitere Personen beteiligt waren, wird aktuell geprüft.