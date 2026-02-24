Ein Jahr nach Warnung von Herbert Reul: Linken-Gewalt nimmt stark zu
Von Bettina Grönewald, Maurice Hossinger
Düsseldorf - Im letzten Jahr hat die Zahl linksextremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu 2024 stark zugenommen.
Näher ins Detail wolle Innenminister Herbert Reul (73, CDU) dazu aber erst am Mittwoch (10 Uhr) in Düsseldorf gehen, heißt es.
Zusammen mit dem Boss des NRW-Verfassungsschutzes, Jürgen Kayser (56), will der Politiker dann genaue Zahlen vorstellen.
Nach Angaben des Innenministeriums wollen Linksextremisten durch eine sozialistische, kommunistische oder anarchistische Gesellschaftsform eine herrschaftsfreie Ordnung herbeiführen.
Reul hatte bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass Linksextremismus sich inzwischen vielfach in neuen Formen präsentiere. Es gebe "weniger Straßenschlachten - dafür wird mehr digital mobilisiert und die Ideologie subtiler gespielt".
