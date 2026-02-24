Ein Jahr nach Warnung von Herbert Reul: Linken-Gewalt nimmt stark zu

Düsseldorf - Im letzten Jahr hat die Zahl linksextremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu 2024 stark zugenommen.

Herbert Reul will am Mittwoch genaue Zahlen zum gestiegenen Linksextremismus vorstellen. © Henning Kaiser/dpa

Näher ins Detail wolle Innenminister Herbert Reul (73, CDU) dazu aber erst am Mittwoch (10 Uhr) in Düsseldorf gehen, heißt es.

Zusammen mit dem Boss des NRW-Verfassungsschutzes, Jürgen Kayser (56), will der Politiker dann genaue Zahlen vorstellen.

Nach Angaben des Innenministeriums wollen Linksextremisten durch eine sozialistische, kommunistische oder anarchistische Gesellschaftsform eine herrschaftsfreie Ordnung herbeiführen.