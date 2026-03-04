Einjährige stürzt aus 1. Stock und erliegt ihren Verletzungen

Herne - Unglück in Nordrhein-Westfalen : Ein einjähriges Kind stürzte aus dem ersten Stock - nun erlag es seinen Verletzungen.

Ein Mädchen (†1) wurde nach seinem Sturz aus einem ersten Stock mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. © Justin Brosch/dpa

Ein Mädchen fiel am 26. Februar in Herne im Ruhrgebiet aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der Unfall in der Verbindungsstraße ereignete sich gegen 21 Uhr.

Am Dienstagabend gab es dann traurige Neuigkeiten aus dem Krankenhaus: Die Einjährige starb trotz intensivmedizinischer Behandlung an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Bochum berichtete.